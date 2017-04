POL-KA: (CW) Nagold - 17-jährige belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Nagold (ots) - Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist am Mittwoch um die Mittagszeit in der Max-Eyth-Straße in Nagold von einem Unbekannten bedrängt worden. Bei ihren Ermittlungen nach dem Täter bittet die Polizei um Mithilfe.

Die Geschädigte war gegen 12.25 Uhr vom Lidl-Parkplatz aus die Treppe zur Max-Eyth-Straße hochgegangen, als sie bemerkte, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. Nachdem der Täter auf dem Gehweg in Richtung Berufsschulzentrum zu ihr aufgeschlossen und die 17-Jährige sich zu ihm umgedreht hatte, entschuldigte er sich zunächst in gebrochenem Deutsch. Kurz darauf wurde er aber zudringlich und griff dem Mädchen durch den Hosenbund ans Gesäß. Die Geschädigte setzte sich daraufhin resolut zur Wehr und schlug dem Täter derart mit der Faust ins Gesicht, dass dieser die Flucht in Richtung des Wohngebiets Schleifmühle ergriff.

Die von der alarmierten Polizei ausgelöste Sofortfahndung führte nicht zur Festnahme des wie folgt beschriebenen Unbekannten: Circa 25 Jahre alt, fast schwarzes Haar, spricht gebrochen Deutsch, war mit einem grauen Pulli und hellen Jeans bekleidet. Trotz der herrschenden Witterung trug er keine Jacke.

Wer den Beschriebenen kennt, ihn auf der Flucht gesehen hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird unter Telefon (07452) 93050 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Polizeirevier Nagold gebeten. Möglicherweise sind auch die beiden männlichen Insassen eines zur Tatzeit vorbeifahrenden weißen Pkw wertvolle Zeugen, weshalb auch insbesondere sie um einen Anruf gebeten werden..

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell