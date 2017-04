POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ispringen (ots) - Bei den Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Straße "Am Rothenrain" in Ispringen, bittet das Verkehrskommissariat Pforzheim um Zeugenhinweise. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 16.15 Uhr an einem unmittelbar vor der Einmündung Industriestraße geparkten, weißen BMW 1er vorbeigefahren und hat diesen hierbei beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern entfernte er sich unerlaubt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231/186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell