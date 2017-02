POL-KA: (KA)Karlsruhe-West - Diebstahlserie hält Polizei in Atem

Karlsruhe (ots) - Eine Diebstahlserie von insgesamt sieben teils versuchten Einbrüchen vorwiegend in Geschäfte des Karlsruher Westens hält die Polizei seit der Nacht zum Freitag in Atem.

Zwei Friseurgeschäfte waren in der Nacht zum Donnerstag zwischen 22 Uhr und 06.40 Uhr im Visier der Einbrecher. In der Hambacher Straße hebelten die Diebe mit brachialer Gewalt die Eingangstür auf. Im Innern wurde zwar alles durchsucht, offenbar aber nichts entwendet. Beim Einbruchsversuch blieb es im selben Zeitraum an einem Friseurladen in der Heinrich-Köhler-Straße. Dort war die Eingangstür nicht zu überwinden. Hier lag der Schaden bei 300 Euro.

Gleichfalls in diesem Zeitraum wurde in einen Kindergarten der Kußmaulstraße eingebrochen und ein Laptop im Wert von 1.000 Euro gestohlen.

Ferner wurde ein Einbruch in die Kellerräume eines Wohnhauses in der August-Bebel-Straße im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 05.15 Uhr, bekannt. Dort hatten Einbrecher eine Werkbank durchwühlt und sind auf Fahrzeugschlüssel gestoßen. Schließlich stahlen der oder die Langfinger den dazu gehörenden und in einer Garage geparkten silbernen Audi im Wert von 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Zeugen schließlich in der Seldeneckstraße festgestellt, der einen Verdächtigen aussteigen sah. Der Mann war etwa 180 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt und schlank, hatte halblanges, zerzaustes, lockiges Haar, einen zerzausten Dreitagebart und sprach mit einem ausländischen Akzent. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Es liegen der Polizei Hinweise vor, wonach der der Audi Freitagfrüh kurz nach 05.00 Uhr ohne Licht, ohne Kennzeichen und mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Hardt- Seldeneck- und Blücherstraße unterwegs gewesen sein soll. Insbesondere hierzu erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zum Freitag wurde zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr in ein Wettbüro der Hermann-Leichtlin-Straße eingebrochen. Darin wurde ein Wettautomat aufgebrochen, jedoch nichts daraus erbeutet. Auch das Heraushebeln eines Safes war gescheitert, so dass sich der Schaden auf 500 Euro beschränkt.

Darüber hinaus waren Zeugen über einer Bäckerei in der Knielinger Schulstraße auf Geräusche gegen 02.15 Uhr aufmerksam geworden. Zwei "schwarzvermummte" Täter flüchteten, als sie auf die Anwohner aufmerksam wurden.

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 05.30 Uhr, sind in der Saarlandstraße in Knielingen Unbekannte in die Räume eines Pflegedienstes eingedrungen. Offenbar machten sie dort keine Beute.

Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 zu melden.

