POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen - Bei Einbruch in Rohbau - teure Baumaschinen entwendet

Knittlingen (ots) - Nicht weniger als 18 Markenbaumaschinen im Wert von über 7.500 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag zwischen 18.00 und 07.00 Uhr in einem Rohbau im Römerweg in Knittlingen erbeutet.

Die Unbekannten hatten zunächst vergeblich versucht, eine provisorische Tür zu öffnen und waren schließlich nach Überwinden eines rückwärtig gelegenen Terrassenzugangs ins Haus gelangt. Hier brachten sie dann Sägen, Akkuschrauber, Schussapparate, Trennschleifer sowie eine Bohrmaschine und anderes mehr an sich. Aufgrund des Umfanges der Beute dürften sie zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07043) 2317 um seine Meldung beim Polizeiposten in Maulbronn gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Nummer (07041) 96930 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell