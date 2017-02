POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Navigationsgeräte aus BMW gestohlen

Mühlacker (ots) - Einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei zwei Pkw-Aufbrüchen im Wohngebiet "Senderhang" im Mühlacker an. Die Langfinger haben zunächst die Seitenscheiben zweier hochwertiger BMW in der Einsteinstraße sowie in der Braunstraße eingeschlagen und anschließend die Navigationsgeräte samt Steuerungseinheiten fachmännisch ausgebaut.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07041/96930 mit der Polizei Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

