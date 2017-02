POL-KA: (KA)Karlsruhe - Waffen und Drogen in Wohnung eines 36-Jährigen sichergestellt - mit Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Weil er im Internet ohne Erlaubnis eine Luftpistole zum Verkauf angeboten und die bezahlte Ware nicht übersandt hatte, war ein polizeibekannter 36-Jähriger ins Visier von Ermittlern des Polizeireviers Waldstadt geraten. Eine am Donnerstag durchgeführte Wohnungsdurchsuchung unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos führte schließlich zur vorläufigen Festnahme von drei Personen sowie zur Sicherstellung einer selbstgebauten scharfen Schusswaffe, mehreren CO2-Waffen und Betäubungsmitteln sowie Bargeld.

Darüber hinaus hielt sich in der Wohnung ein per Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger auf, der noch eine neunmonatige Jugendstrafe abzusitzen hat. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine gleichfalls anwesende 19-Jährige war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Da keine Fluchtgefahr besteht, kam der 36 Jahre alte Karlsruher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Er wird sich nun neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz auch wegen Betrugs zu verantworten haben.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

