POL-KA: (PF) Pforzheim - Wer hatte grün? Polizei sucht Zeugen.

Pforzheim (ots) - Zur Klärung eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmittag ein Schaden von rund 7.000 Euro entstanden ist, sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen. Nach den bisherigen Feststellungen war ein 60-jähriger Audi-Fahrer gegen 15.20 Uhr aus Richtung Kurze Steig kommend, seinen Angaben zufolge bei Grünlicht in den Einmündungsbereich der Karlsruher Straße / B10 eingefahren, um links abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem stadteinwärts fahrenden Hyundai eines 75-Jährigen. Dieser berichtete ebenfalls von einer grün zeigenden Ampelanlage. Zeugen werden gebeten, sich unter 07231/186-4100 mit der Verkehrspolizei Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

