POL-KA: (KA) Bruchsal/Forst - Mehrere BMW aufgebrochen und Navigationsgeräte gestohlen

Bruchsal/Forst (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Forst insgesamt vier hochwertige BMW aufgebrochen und anschließend deren Navigationsgeräte samt Controller fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Tatörtlichkeiten lagen neben der Goethestraße und dem Lerchenweg auch im Kranich- und Reiherweg. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07251/42760 mit dem Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell