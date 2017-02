POL-KA: (KA)Stadt und Landkreis Karlsruhe - Einbrecher unterwegs

Karlsruhe/Eggenstein-Leopoldshafen/Malsch (ots) - Wohnungseinbrecher waren am Mittwoch in der Karlsruher Waldstadt, in Leopoldshafen und in Malsch-Völkersbach aktiv.

In der Schweidnitzer Straße der Karlsruher Waldstadt suchten ein oder mehrere Täter zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Reihenhaus auf und hebelten die Terrassentür auf. Im Innern wurde alles bei der Suche nach Verwertbarem durchwühlt. Was dort abhandenkam, ließ sich noch nicht klären.

In der Leopoldstraße in Eggenstein- Leopoldshafen brachen Diebe zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr mit brachialer Gewalt ein Badfenster auf. Auch dort durchwühlten die Langfinger sämtliche Räume und die Höhe der Beute ließ sich noch nicht ermitteln. Ferner war ein Haus der Kinzigstraße im Zeitraum zwischen 18. Januar und Mittwochmorgen im Visier von Einbrechern. Allerdings waren die Täter am Widerstand der Terrassentür gescheitert und sind nicht in die Räume vorgedrungen.

Im Malsch-Völkersbach gelangten Unbekannte in der Schwarzwaldhochstraße über eine Mülltonne als Aufstiegshilfe auf ein Vordach. Von dort erreichten die Täter den Balkon, wo sie zunächst den heruntergelassenen Rollladen der Balkontür hochschoben und die Scheibe mit einem Stein einschlugen. Das komplette Haus wurde durchwühlt. Auch in diesem Fall ist der genaue Diebstahlsschaden noch nicht abzuschätzen.

Ralf Minet, Pressestelle

