POL-KA: (KA) Ettlingen - Vorrang des Entgegenkommenden nicht beachtet

Ettlingen (ots) - Eine Verletzte sowie ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro waren am Mittwochnachmittag die Folgen eines Unfalles an der Rudolf-Plank- und Einstein-Straße in Ettlingen.

Nach den Feststellungen des örtlichen Polizeireviers hatte eine gegen 16.30 Uhr vom Kiesdreieck her kommende 54 Jahre alte Pkw-Lenkerin nach links in die Einsteinstraße einbiegen wollen und dabei den Vorrang eines aus Richtung Bruchhausen entgegenkommenden BMW-Fahrers nicht beachtet.

Während der 36 Jahre alte Beteiligte unverletzt blieb, erlitt die Frau beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell