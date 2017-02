POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand auf Flachdach von Schulsporthalle

Karlsruhe (ots) - Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hat am Mittwochnachmittag ein Brand auf dem Dach einer zu Bismarckgymnasium und Hebelschule gehörenden Doppelturnhalle in der Moltkestraße angerichtet.

Das Feuer war kurz nach 15.05 Uhr bei Sanierungsarbeiten auf dem Flachdach des zur Bismarckschule gehörenden Hallenteils beim Verschweißen von Bitumenbahnen ausgebrochen.

Während die Arbeiter die benutzten Gasflaschen zur Seite schafften, wurde der Sportunterricht mehrerer 10. Klassen in der Hebelhalle abgebrochen. In der betroffenen Halle fand gerade kein Unterricht statt. Unterdessen fanden die Flammen im aufgebrachten Dämmmaterial reichlich Nahrung, so dass es zu einer ganz erheblichen Rauchentwicklung kam.

Die Berufsfeuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und 35 Mann an und wurde bei ihren schnell zum Erfolg führenden Löscharbeiten von neun Mann der Freiwilligen Wehr Mühlburg unterstützt.

Feste Gebäudeteile wurden durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Sportbetrieb an beiden Schulen nicht gefährdet ist. Wegen des Einsatzes war die Moltkestraße im betroffenen Abschnitt für kurze Zeit gesperrt.

Fritz Bachholz, Pressestelle

