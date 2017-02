POL-KA: (Enzkreis)Neuenbürg - Frau verletzt sich mit Luftdruckgewehr am Oberkörper

Neuenbürg (ots) - Mit einem Luftdruckgewehr hat sich eine 28 Jahre alte Frau in der Nacht zum Mittwoch in Neuenbürg selbst eine schwere Verletzung am Oberkörper beigebracht. Zunächst kam die junge Frau mit Verdacht auf eine lebensbedrohliche Schussverletzung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise hat sich dies bei den weiteren Untersuchungen aber nicht bestätigt.

Wie die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim ergeben haben, lag ein Unglücksfall zugrunde. Die junge Frau hatte offenbar unsachgemäß mit der Waffe hantiert.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell