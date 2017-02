POL-KA: (Enzkreis)Illingen - Verdächtiger bei Dieseldiebstahl ertappt und geflüchtet

Illingen (ots) - Auf frischer Tat wurde am Dienstag gegen 23 Uhr ein Verdächtiger beim Diebstahl von Dieselkraftstoff auf einer Baustelle der Teilortsumgehung Illingen nach der Alarmierung durch einen Betriebsverantwortlichen ertappt. Der Unbekannte flüchtete allerdings sofort beim Erkennen der Polizei in einem Fiat mit polnischem Kennzeichen in Richtung Schützingen.

Eine Streife konnte den Pkw bis zu den Weinbergen des Gewanns "Bergrain" verfolgen. Dort stieg der Fahrer allerdings aus und flüchtete in den nahegelegenen Wald. Die in der Folge umfangreich eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Polizeihundeführer führten nicht zu dessen Festnahme.

Das Fluchtauto wurde beschlagnahmt und kriminaltechnisch untersucht. Wie sich zudem herausgestellt hat, fehlten an der Baustelle 500 Liter Diesel. Bereits im vergangenen Jahr sind dort mehrfach Kraftstoffdiebstähle verübt worden. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt nun der Polizeiposten Illingen.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell