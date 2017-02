POL-KA: (KA) Forst - Mit Pkw auf Hausmauer geprallt - 63 Jahre alter Autofahrer erlitt Zuckerschock

Forst (ots) - (KA) Forst - Mit Pkw auf Hausmauer geprallt - 63 Jahre alter Autofahrer erlitt Zuckerschock

Ein Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro waren am Dienstagvormittag die Folgen eines Unfalles auf der Wiesenstraße in Forst. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war ein 63 Jahre alter Autofahrer gegen 10.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt - L 556 - in Richtung Bruchsal unterwegs, als er plötzlich einen Zuckerschock erlitt. Nachdem der führerlose Wagen gegen einen vorausfahrenden Pkw geprallt und nach links abgewiesen wurde, streifte das Fahrzeug ein Gebäude und wurde schließlich von einer Hausmauer abrupt zum Stehen gebracht. Nach einer Erstversorgung durch den herbeigeeilten Notarzt kam der zunächst nicht ansprechbare Patient per Rettungswagen in eine Klinik. Voraussichtlich wird der Mann, der offenbar keine Fahrerlaubnis besitzt, das Krankenhaus aber noch im Laufe des Tages verlassen können. Neben den Rettungsdiensten waren an der Unfallstelle auch die örtliche Feuerwehr sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz.

