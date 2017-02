POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mindestens fünf Autos in der Karlsruher Südstadt aufgebrochen und einige Wertsachen gestohlen. Die Diebe hatten hierzu an den im Bereich der Philipp-Reis-Straße und Elisabeth-Großwendt-Straße abgestellten Wagen die Seitenscheiben eingeschlagen. Unter den bisher bekannten, mitgenommenen Gegenständen befanden sich neben einer Sporttasche auch zwei Laptops im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/352700 mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

