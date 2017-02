POL-KA: (PF)Pforzheim - Tatverdächtiger nach Einbrüchen in Haft

Pforzheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach mehreren Einbrüchen in Pforzheimer Geschäfte und einem versuchten Wohnungseinbruch kam am Montag ein von der "Ermittlungsgruppe Eigentum Pforzheim" festgenommener 34-Jähriger aus Pforzheim in Untersuchungshaft.

Der bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten auffällig gewesene Mann steht unter dringendem Tatverdacht, im Zeitraum vom 16. bis 18. Januar zwei Einbrüche in eine Pforzheimer Apotheke verübt zu haben. Dort waren unter anderem Bargeld, medizinische Geräte, Medikamente und ein Flachbildschirm entwendet worden. Darüber hinaus wird dem türkischen Staatsangehörigen nach der Auswertung von Spuren ein Ende Oktober versuchter Wohnungseinbruch in der Hohenzollernstraße vorgeworfen.

Bei einer am Montag durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Pforzheim stellten die Einbruchsermittler schließlich diverses Diebesgut sicher, das teils aus den Apothekeneinbrüchen stammte.

Der Tatverdächtige war bereits am 27. Dezember nach einem Einbruch in die Räume eines Pflegedienstes in Pforzheim vorläufig festgenommen worden. In jenem Fall musste er allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da Haftgründe zu diesem Zeitpunkt nicht vorlagen.

Derzeit wird überprüft, ob dem Tatverdächtigen weitere, bislang ungeklärte Einbrüche zugerechnet werden können.

