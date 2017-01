POL-KA: (KA)Ettlingen/Karlsruhe - Zwei Unfälle auf der Landesstraße 605

Ettlingen/Karlsruhe (ots) - Zwei Unfälle haben am Dienstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landesstraße 605 zwischen Ettlingen und Karlsruhe geführt.

Zunächst war gegen 13.15 Uhr eine Pkw-Lenkerin von der Bundesstraße 3 aus Richtung Rastatt kommend nach Karlsruhe unterwegs. Auf der Landesstraße 605 kam sie kurz nach der Überleitung von der B 3 wohl aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelleitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, an der Leitplanke von rund 300 Euro.

Infolge dieses Unfalls hielt noch vor dem Gut Scheibenhardt der 30 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf dem linken Fahrstreifen an, um seinen Angaben nach Unfallhilfe zu leisten. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf. Sie wurde verletzt und kam unter Einsatz eines Rettungsteams in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15.00 0Euro.

In der Folge musste der Verkehr zunächst über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, später standen zwei Spuren zur Verfügung. Dadurch kam es in Richtung Ettlingen zu einem Rückstau. Ab 15.20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Der Verkehrsunfalldienst sucht zu diesem Unfall noch Zeugen, die gebeten werden, sich dort unter 0721/94484-0 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell