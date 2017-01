POL-KA: (PF) Pforzheim - Unbekannter beschädigt 14 geparkte Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Bei den Ermittlungen zu einer Reihe von Sachbeschädigungen in der Nacht zum Samstag entlang der Frankstraße in Pforzheim sucht das örtliche Polizeirevier noch Zeugen. Ein Unbekannter hat auf seinem Weg zwischen Durlacher Straße und der Einmündung Wildergrundallee die Außenspiegel oder Heckscheibenwischer an insgesamt 14 geparkten Autos abgerissen oder zumindest demoliert. Hierdurch hat er einen Sachschaden von rund 2.500 Euro angerichtet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231/186-3311 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

