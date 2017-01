POL-KA: (CW) Bad Wildbad / Landkreis Biberach - 41 Jahre alte Frau tot in Krankenzimmer aufgefunden - Beschuldigte einer Kindstötung suchte den Freitod

Bad Wildbad (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die in der vergangenen Woche nach der Tötung ihrer fünf Jahre alten Tochter aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einer psychiatrischen Klinik im Landkreis Biberach untergebrachte 41 Jahre alte Frau aus Bad Wildbad hat sich in ihrem Krankenzimmer erhängt.

Eine Pflegekraft entdeckte die Frau am Montagmorgen und zog sofort einen Arzt hinzu. Doch konnte dieser nur noch ihren Tod feststellen.

Zu den genauen Umständen der Selbsttötung haben die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ulm wie auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Ermittlungen umgehend aufgenommen.

Tatjana Grgic, Staatsanwältin

Fritz Bachholz, Erster Polizeihauptkommissar

