POL-KA: (CW)Calw/Nagold- Einbrecher unterwegs - Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit

Calw/Nagold (ots) - Wohnungseinbrecher waren in Nagold-Emmingen und in Calw-Stammheim aktiv. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung in der Region um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen an den Polizei-Notruf 110.

Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung haben unbekannte Täter am Montag aus einer Wohnung in Emmingen in der Straße "Unterm Horn" erbeutet Zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr schlugen die Unbekannten eine Balkontür ein und gelangten in die Wohnräume, wo sie die Behältnisse durchwühlten. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 entgegen.

In Calw-Stammheim wurde zwischen Montag, 16. Januar, und vergangenem Montag, 13.40 Uhr, das Fenster eines Wohnhauses eingeschlagen und alles nach Wertsachen durchsucht. Noch ist nicht klar, was dabei abhandenkam. Hierzu nimmt das Polizeirevier Calw Hinweise unter 07051/1610 auf.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell