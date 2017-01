POL-KA: (PF)Pforzheim - Zeugensuche nach Unfallflucht

Pforzheim (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Blücher-/Gneisenaustraße, bei dem ein Pizzalieferant von einem Geländewagen angefahren und leicht verletzt wurde, bittet das Verkehrskommissariat Pforzheim um Zeugenhinweise.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei stand der 33-jährige Pizza-Ausfahrer gegen 22.15 Uhr am Heck seines Fahrzeugs und wollte eine Lieferung einladen. Im selben Moment bog der schwarze Geländewagen, möglicherweise der Marke Kia oder Chevrolet, mit einem Mann am Steuer von der Blücherstraße kommend nach links in die Gneisenaustraße ein. Dabei erfasste er den 33-Jährigen mit der vorderen rechten Stoßstange am Oberschenkel. Der Angefahrene stürzte und wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Verursacher mit Pforzheimer Kennzeichen setzte seine Fahrt in Richtung der Redtenbacher Straße fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen. Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell