POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Wohnungseinbruch

Königsbach-Stein (ots) - Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Scheuernstraße in Königsbach-Stein. Die Unbekannten hebelten zwischen Mitternacht und Samstagmorgen, 10.00 Uhr die Eingangstüre am Hinterhaus auf und durchwühlten mehrere Schränke. Aus einem Schmuckkästchen erbeuteten sie schließlich mehrere Uhren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231/186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell