POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in der Bergwaldsiedlung

Karlsruhe (ots) - Goldtaler und -schmuck im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Einbrecher am vergangenen Freitag in einem Reihenbungalow in der Fridtjof-Nansen-Straße erbeutet.

Der Unbekannte hebelte zwischen 08.40 und 22.45 Uhr die Eingangstür auf und durchsuchte anschließend beide Etagen des in Hanglage stehenden Hauses. Nachdem er fündig geworden war, verließ er das Gebäude über eine rückwärtig gelegene Terrassentür.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 9453290 um seine Meldung beim Polizeiposten Grünwettersbach gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Durlach unter der Nummer 49070 entgegen.

