POL-KA: (Enzkreis) K 4516 zwischen Freudenstein und Knittlingen - Von Fahrbahn abgekommen und auf zugefrorenem See gelandet

Freudenstein - Knittlingen (ots) - Großes Glück hatte am Montagmorgen ein 34 Jahre alter Fahrzeuglenker bei einem Unfall auf der Kreisstraße 4516 zwischen Freudenstein und Knittlingen.

Der Mann war kurz nach 08.00 Uhr in Richtung Knittlingen unterwegs, als er bemerkte, dass sich an seinem Fiat Ducato die Fahrertür geöffnet hatte. Hierdurch abgelenkt geriet er mit seinem Lieferwagen zunächst zu weit nach rechts und kam dann beim Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach er die Leitplanke und blieb schließlich auf dem angrenzenden und zu Eis gefrorenen See stehen.

Der unverletzt gebliebene Fahrer konnte sich rasch in Sicherheit bringen. Während er vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens in Augenschein genommen wurde, gelang es der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, das Fahrzeug mit einer Winde ans Ufer zu ziehen. Mit Unterstützung eines Kranfahrzeuges der Berufsfeuerwehr Pforzheim wurde der Wagen, an dem Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, schließlich geborgen. Während der Arbeiten war die Kreisstraße 4516 im betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Ab etwa 10.40 Uhr lief der Verkehr wieder störungsfrei.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell