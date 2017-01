POL-KA: (CW) Nagold- Anrufe von falschen Polizeibeamten

Nagold (ots) - Am Freitagmittag sind wieder einmal Betrüger mit der Masche "falscher Polizei- bzw. Kriminalbeamter" am Werk gewesen. In Nagold gingen zwei Mal Anrufe bei Frauen ein, denen gegenüber sich ein Mann als Polizei- bzw. Kriminalbeamter ausgab. Unter Nennung jeweils eines anderen Namens täuschte er vor, es seien Einbrecher festgenommen worden und bei ihnen seien die Daten der Angerufenen auf einer Liste aufgetaucht. In diesem Zusammenhang fragte der angebliche Polizist dann nach den persönlichen Verhältnissen der Frauen und insbesondere nach Wertgegenständen und Bankdaten. Beide Frauen legten aber auf, ohne dass die genaue Absicht des Anrufers zutage kam. Die Täter wollen sich in der Regel durch die Anrufe Informationen zu möglichen Wertgegenständen, die sich in der Wohnung befinden oder Zugang zu Bankdaten verschaffen. In manchen Fällen kommen die Betrüger vorbei und holen Geld oder Schmuck ab, um diese Gegenstände dann scheinbar sicher für die Personen aufzubewahren. Genauso ist es die Absicht der Ganoven, über die Bankverbindung Zugang zum Konto zu erlangen oder Überweisungen zu veranlassen, indem sie vortäuschen, dass eine Geldstrafe bezahlt werden muss. Die Täter sind in allen Fällen sehr einfallsreich, verfolgen aber immer das Ziel, trickreich an Geld oder sonstige wertvolle Dinge zu kommen.

Tipps der Polizei:

Keine Behörde und kein Polizist verlangt Bankdaten am Telefon oder Auskunft über Vermögensverhältnisse.

Erteilen Sie hierzu keine Auskünfte

Tätigen Sie keine Überweisungen nach einem solchen Telefonanruf

Melden Sie derartige Anrufe bei der Polizei

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

