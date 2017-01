POL-KA: (PF) Pforzheim - Ausgesetzter Hund in der Nähe des Tierheims

Bild des Hundes Bild-Infos Download

Karlsruhe (ots) - Eine Spaziergängerin hat am Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr einen offenbar ausgesetzten Hund in der Kieselbronner Straße in Pforzheim entdeckt. Der in unmittelbarer Nähe zum Tierheim mit einem grünen Flexband am Maschendrahtzaun angebundene Rüde ist schätzungsweise 6-8 Jahre alt. Der inzwischen im Tierheim untergebrachte Vierbeiner ist 55-60 cm hoch und nicht gechipt. Er hat hellbraunes Fell, einen größeren Knubbel im Nacken und ein stark eingetrübtes, linkes Auge. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt aufgenommen. Hinweise zur Herkunft des Hundes nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.

Sven Brunner , Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell