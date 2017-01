POL-KA: (CW) Calw-Stammheim - Wohnungseinbruch

Calw-Stammheim (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr bis Samstag, 11.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus der Riegeläckerstraße in Calw-Stammheim ein. Über eine eingeschlagene Scheibe der Balkontüre gelangten die Einbrecher ins Innere und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entkamen sie schließlich unerkannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07051/161-0 mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell