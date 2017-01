POL-KA: (PF) Gartenhaus in Flammen

Pforzheim (ots) - Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand am Sonntagabend beim Brand eines Gartenhauses in einem an der Nagoldtalstraße - B 463 - gelegenen Schrebergarten.

Die Besitzer hatten in der Laube einen Holzofen in Betrieb genommen und sich anschließend in einem auf dem gleichen Grundstück stehenden zweiten Gartenhaus aufgehalten. Als sie zurückkehrten, entdeckten sie den Brand und versuchten noch selbst zu löschen. Letztlich musste aber doch die Feuerwehr eingreifen. Die über eine vorbeikommende Autofahrerin um 20.49 Uhr alarmierten Wehrleute brachten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten bereits um 21.15 Uhr "Feuer aus" melden.

Brandursache war vermutlich eine nicht richtig geschlossene Metallklappe am Ofen. Personen kamen nicht zu Schaden, so dass das vorsorglich herbeigeeilte Rote Kreuz nicht eingreifen musste.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell