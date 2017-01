POL-KA: KA) Forst/Dettenheim- In Wohnhäuser eingebrochen

Forst/Dettenheim (ots) - Am Samstag waren bislang unbekannte Einbrecher unterwegs. Sie sind zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr in Dettenheim in der Bachstraße in ein Haus eingedrungen und entwendeten Schmuck und Bargeld. In Forst suchten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr ein Haus im Taubenweg auf. Sie hebelten ein Fenster auf und erbeuteten auch hier Schmuck und Bargeld.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell