POL-KA: (PF) Pforzheim - Firmeneinbrüche

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Erbprinzenstraße in Pforzheim verschafft und sämtliche Räume durchwühlt. Hierfür hatten sie zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ob die Täter Beute machen konnten ist noch nicht abschließend geklärt. Im Fuchsgrabenweg in Pforzheim-Buckenberg schlugen Einbrecher Sonntagnacht zu und drangen über die Glasschiebetüren eines Getränkemarktes in die Verkaufsräume ein. Anschließend nahmen sie nach ersten Erkenntnissen einen Metallständer samt Zigarettenpackungen mit.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell