POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen - Lebensgefährlich verletzte Frau verstorben (Bezug zu unserer Pressemitteilung vom 28.01.2017, 21.25 Uhr)

Neuhausen (ots) - Die bei einem Unfall am 28.01.2017, 10.50 Uhr, lebensgefährlich verletzte 93-jährige Frau, verstarb am 29.01.2017, 11.55 Uhr, im Krankenhaus in Pforzheim.

Zum Unfallhergang werden weiterhin Zeugen gesucht.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell