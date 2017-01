POL-KA: (CW) Nagold - Vorfahrtsregel "Rechts vor links" nicht beachtet

Nagold (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro verursachte ein 61-jähriger Passat-Fahrer, als er am Samstag, den 28.01.2017, um 11:30 Uhr in Nagold-Emmingen aus der Wildberger Straße in die Mühlhalden einbog.Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Opel Astra-Fahrer, der von rechts kam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander.

