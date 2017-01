POL-KA: (CW) Wildberg - Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht / Zeugen gesucht

Wildberg (ots) - Am Freitag, den 27.01.2017, um 10:35 Uhr, kam ein schwarzer Pkw, näheres nicht bekannt, der geschädigten 54-jährigen Suzuki-Fahrerin, auf der Kreisstraße 4353 zwischen Wildberg-Effringen und Ebhausen-Rotfelden in der dortigen Senke auf ihrer Fahrbahnseite entgegen.Sie wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie in den Schnee hinein und kam kurz vor einer steilen Böschung vor einem größeren Tannenbaum zum Stehen. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zu einer Berührung zwischen dem schwarzen Pkw und dem Suzuki kam es nicht. Die Polizei hofft nun, dass es Zeugen zu diesem Unfall gibt. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold, Tel. 07452-93050 zu melden.

Wolfgang Heggenberger, Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell