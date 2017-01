POL-KA: (CW) Neubulach - Nach Straßenverkehrsgefährdung Fahrerlaubnis entzogen / Zeugenaufruf

Neubulach (ots) - Am Freitag, den 27.01.2017, gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 19-jährige mit ihrem roten VW Golf die L 348 von Neubulach-Oberhaugstett in Richtung Wart. Kurz nach der Abzweigung Martinsmoos wollte sie einen vor ihr fahrenden langsamen Lkw trotz sehr geringen Sichtweite überholen. Im Kurvenbereich kam ihr während dem Überholvorgang ein weißer Mercedes entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich dieser in den rechten Graben aus. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die 19-jährige wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ihr zudem die Fahrerlaubnis entzogen. Die Polizei sucht nun den überholten LKW-Fahrer und weitere Zeugen, die den Überholvorgang gesehen haben oder Angaben zum überholten Lkw machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nagold, Telefonnummer: 07452 / 9305-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Wolfgang Heggenberger/Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

