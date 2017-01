POL-KA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Calw (ots) - (CW) Bad Wildbad - Mutter tötet Tochter - Haftrichter erlässt Unterbringungsbefehl

Wie bereits berichtet, stellte sich eine 41-jährige Frau am Mittwochnachmittag bei der Polizei in Bad Wildbad und gab an, ihre Tochter getötet zu haben. Die Beschuldigte wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und nach Erlass und Invollzugsetzung eines Unterbringungsbefehls in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Obduktion ergab, dass die 5-Jährige erstickt worden war. Da sich die Beschuldigte noch nicht geäußert hat, liegt das Motiv der Tat noch im Dunkeln.

