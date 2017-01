POL-KA: (KA) Östringen - Vorfahrt nicht beachtet - 42-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Östringen (ots) - Ein Schwer- und eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 13.000 Euro waren am späten Donnerstagabend die Folgen eines Unfalles an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Franz-Gurk-Straße in Östringen. Nach den bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei hatte gegen 22.30 Uhr eine von der Karl-Schiller-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fahrende 19-jährige VW-Lenkerin die Vorfahrt des 42-Jährigen an der Kreuzung zur Franz-Gurk-Straße nicht beachtet. Durch die Wucht der Kollision abgewiesen durchbrach der VW Polo den Zaun eines angrenzenden Firmengeländes. Die Unfallverursacherin, die augenscheinlich leichtere Verletzungen erlitt, wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Peugeot-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert werden.

