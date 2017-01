POL-KA: (CW) Bad Wildbad - Mutter tötet Tochter und stellt sich der Polizei

Bad Wildbad (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Eine 41-jährige Frau stellte sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei in Bad Wildbad und gab an, dass sie kurz zuvor ihre Tochter getötet habe. Traurige Gewissheit hatten Polizeibeamte bei der Überprüfung der Wohnung, als sie das 5-jährige Mädchen in ihrem Kinderzimmer auffanden und der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die beiden älteren Söhne der 41-Jährigen hielten sich ebenfalls in der Wohnung auf, hatten aber von der Tat ihrer Mutter nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war zur Tatzeit nicht anwesend.

Die tatverdächtige Mutter soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Tatjana Grgic, Staatsanwaltschaft Tübingen Anna-Katrin Müller, Polizeipräsidium Karlsruhe

