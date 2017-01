POL-KA: (KA) Bruchsal - Enkeltrickbetrüger scheiterten

Bruchsal (ots) - Gleich viermal scheiterten Enkeltrickbetrüger am Mittwoch in Bruchsal. Zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr wurden vier ältere Damen von einem Unbekannten angerufen, der sich jeweils als der Neffe der Frauen ausgab. In drei Fällen verneinten die Frauen Geld oder Wertgegenstände zu Hause zu haben und der Anrufer legte auf. In einem weiteren Fall ließ sich eine 66-Jährige nicht beirren und bestand während des kurzen Gesprächs darauf, dass der angebliche Neffe seinen Namen nennen solle. Daraufhin beendete der Anrufer das Gespräch.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell