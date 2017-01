POL-KA: (PF) Pforzheim - Mehrere Pkw-Aufbrüche mit Zielrichtung Navigationsgeräte und Airbags

Pforzheim (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei fünf Autoaufbrüchen in Pforzheim an. Die Diebe schlugen bei drei Fahrzeugen in der Sonnenbergstraße zu und bauten dort an zwei Daimler Benz, C-Klassen die Navigationsgeräte samt Steuerungskomponenten aus und an einen BMW 1er dessen Lenkrad mit Airbag. In der Bekstraße schlugen die Täter die Seitenscheiben zweier BMW ein und entwendeten aus einem X5 das Navi mit Controller sowie das Multifunktionslenkrad und aus einem 3er Modell ebenfalls das Airbag-Lenkrad. Hinweise nimmt der Polizeiposten Büchenbronn unter Telefon 07231/972894 entgegen.

