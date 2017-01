POL-KA: (KA) Bad Schönborn- Couch in Brand geraten

Bad Schönborn (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Bad Schönborn musste am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit insgesamt 45 Mann in die Lilienstraße zu einem Brand ausrücken. Zuvor war eine Streife des Polizeireviers Bad Schönborn vor Ort und rettete eine im Rollstuhl sitzende Frau aus einem verrauchten Zimmer. Löschversuche des Wohnungsinhabers scheiterten. Er musste von der Feuerwehr mit Atemschutz aus dem Haus gebracht werden. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Brandursache war vermutlich eine umgefallene Halogenstehlampe, die eine Couch entzündet hatte. Auch wenn es nicht zu einem Gebäudeschaden kam, so ist die Wohnung aufgrund des starken Rauches derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

