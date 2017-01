POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbruch in Reichenbach

Waldbronn (ots) - Zwei Goldketten im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 14.00 und 21.00 Uhr in einem Wohnanwesen in der Rheinstraße in Waldbronn-Reichenbach erbeutet.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Unbekannte von der Kinzigstraße her über ein aufgehebeltes Gittertor auf das Grundstück gelangt und hatte anschließend eine Terrassentür aufgebrochen. Nachdem er im Inneren des Bungalows sowohl im Keller als auch im Erdgeschoss sämtliche Schubladen und Behältnisse durchwühlt hatte und dabei auf die Schmuckstücke gestoßen war, verschwand er schließlich auf demselben Weg auf dem er gekommen war.

Wer den Eindringling beobachtet oder sonst Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07243) 67779 um seine Meldung beim Polizeiposten Albtal gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer (07243) 32000 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

