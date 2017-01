POL-KA: (KA) Karlsruhe - In der Rheinstrandsiedlung: versuchter Einbruch in Pfarramt

Karlsruhe (ots) - Einen Schaden von rund 300 Euro haben Unbekannte am späten Mittwochabend an einem Fenster des Pfarramts der Hoffnungsgemeinde in der Rheinstrandsiedlung angerichtet. Die Täter hatten gegen 23.15 Uhr mit einem Stein ein Untergeschossfenster des Am Anger gelegenen Kirchengebäudes eingeworfen, wurden dann aber gestört und ließen vom weiteren Tun ab.

Ein durch das Scheibenklirren aufmerksam gewordener Zeuge konnte in der Karl-Delisle-Straße kurz darauf zwei mit insgesamt sechs Personen besetzte Pkw mit vermutlich französischer Zulassung beobachten, die noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei zügig davon fuhren. Bei der Fahndung nach den Fahrzeugen, einem hellen Kleinwagen und einem dunklen Kombi, kontrollierten die Beamten zwar einen entsprechenden Wagen; doch führten die Feststellungen in der Folge nicht zum Tatverdacht.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell