POL-KA: (KA) Kronau - Navigationsgeräte und Airbag-Lenkräder aus vier BMW gestohlen

Lkr.KA / Kronau (ots) - Navigationsgeräte und Airbag-Lenkräder waren in der Nacht zum Mittwoch, an vier in Kronau abgestellten BMW, das Ziel von Autoaufbrechern. Unbekannte haben "Im Kiesbruch" die Seitenscheibe eines BMW 530d eingeschlagen und anschließend das Navi sowie die dazugehörige Mittelkonsole ausgebaut und gestohlen. Im Ulmenweg wurde an einem BMW X3 und einem BMW M4 die Scheibe eingeschlagen und die Multifunktionslenkräder mit Airbag sowie deren Navigationsgeräte inklusive Bedienungskomponenten fachmännisch ausgebaut. An einem im Lindenweg abgestellten BMW 320 haben die Langfinger ein M-Sportlenkrad mit Airbag ausgebaut und mitgenommen. Der Gesamtschaden wird auch etwa 25.000 Euro beziffert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell