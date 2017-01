POL-KA: (KA)Waghäusel-Kirrlach - Autodiebe treiben in Kirrlach ihr Unwesen - Polizei sucht Zeugen

Waghäusel-Kirrlach (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben es Autodiebe auf zwei Audi des Typs A 4 in Kirrlach abgesehen. Die in der Kinzigstraße und in der Friedrichstraße abgestellten Fahrzeuge wurden zwischen 20.00 Uhr und 06.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise geknackt. Während die Täter den Audi aus der Kinzigstraße nach nur wenigen Metern unklaren Gründen wieder abstellten, fehlt von dem zweiten Pkw jede Spur. Es handelt sich um eine schwarze Audi A4-Limousine mit dem amtlichen Kennzeichen KA-FI 5757.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Dennis Faber, Pressestelle

