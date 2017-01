POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Wohnungseinbruch in Oberhausen

Oberhausen-Rheinhausen (ots) - Bargeld in dreistelliger Höhe hat ein Einbrecher am Montag zwischen 18.15 und 21.00 Uhr in einem Wohnanwesen in der Oberhausener Ringstraße erbeutet.

Der Unbekannte hatte das Gitter eines Lichtschachtes aus der Verankerung gehoben und anschließend ein schräggestelltes Kellerfenster überwunden. Vom Untergeschoss aus gelangte er in die darüber liegenden Wohnräume, wo er schließlich auf das Bargeld stieß.

Der Polizeiposten Bruhrain bittet bei seinen Ermittlungen um Mithilfe. Wer den Täter gesehen oder sonst Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07254) 9855970 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Nummer (07256) 93290 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

