POL-KA: (CW) Calw - Fahrräder und Werkzeug aus Garage entwendet

Calw (ots) - Auf Fahrräder, ein Autoradio sowie Werkezeug im Wert von mehreren hundert Euro, hatten es Diebe in der Zeit von Montag, 13.00 Uhr bis Dienstag, 08.15 Uhr abgesehen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage im Hirsauer Wiesenweg und entwendeten daraus ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke Scott, Typ Aspect 910 in Größe S, ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Copperhead 29 Plus, vier Rätschen-Kästen, ein Torx-Kasten, zwei Bit-Kästen sowie ein Autoradiorecorder.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-0 entgegen.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell