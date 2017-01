POL-KA: (Enzkreis) Heimsheim- Wohnung von fünfköpfiger Familie ausgebrannt

Karlsruhe (ots) - Eine in der Dickenbergstraße wohnhafte fünfköpfige Familie ist am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr von einem Brandmelder geweckt worden. Im Kinderzimmer der Dachgeschoßwohnung in dem Fünf-Parteien-Haus war ein Feuer ausgebrochen. Das Zimmer brannte voll aus. Ein Teil der Wohnung ist durch die Flammen, den Rauch und die Löscharbeiten so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie gegenwärtig nicht mehr bewohnbar ist. Die 32-jährige Frau, der 30-jährige Mann und die Kinder im Alter von 1, 2 und 4 Jahren sind zur Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert worden. Als Brandursache kommt auf einem Nachtspeicherofen abgelegte Kleidung infrage, die Feuer gefangen hat.

Sabine Doll, Pressestelle

