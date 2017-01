POL-KA: (KA)Östringen - Pkw-Lenker verliert Bewusstsein und verursacht Unfall

Östringen (ots) - Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 17.000 Euro waren am Dienstagabend die Folgen eines Verkehrsunfalls in Östringen aufgrund eines internistischen Notfalls.

Ein 77-jähriger Pkw-Lenker war gegen 18.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bad Schönborn unterwegs und verlor auf Höhe der Shell-Tankstelle aus noch unbekannter Ursache das Bewusstsein. In der Folge fuhr er auf einen an der dortigen Ampel wartenden Pkw einer 26-Jährigen auf. Durch die Wucht wurde deren Auto zunächst auf das vor ihr stehende Fahrzeug einer 36-Jährigen gedrückt. Da der bewusstlose Fahrzeuglenker offensichtlich noch seinen Fuß auf dem Gaspedal hatte, schob er das Fahrzeug der 26-Jährigen weiter auf die Linksabbiegerspur und dort gegen ein viertes Auto. Der Verursacher wurde unterdessen nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Baum.

Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam per Rettungsteam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Über das genaue Ausmaß seiner Verletzungen liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Die 36-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise ohne Blessuren. Am VW des 77-Jährigen entstand Totalschaden.

