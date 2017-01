POL-KA: (KA) Pfinztal-Berghausen-Mann aus brennender Hütte gerettet

Pfinztal (ots) - Ein 60-jähriger Mann hatte am Samstagmorgen großes Glück. Er war in seiner Gartenhütte auf seinem Grundstück im Gewann Faßlgrund eingeschlafen, als es vermutlich zum Brand im Holzofen kam. Ein Gartennachbar entdeckte Rauch gegen 8.30 Uhr aus der Gartenhütte und verständigte einen weiteren Anrainer, der den 60-Jährigen aus dem bereits in Flammen stehenden Holzhaus rettete. Der Senior wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren Berghausen, Söllingen und Grötzingen waren im Einsatz und löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell