POL-KA: (KA) Karlsbad / A8 - nach Unfall auf der Autobahn 8 eine Person schwer verletzt

Karlsbad / A8 (ots) - Am frühen Montagmorgen wurde ein 35-jähriger Mann bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Karlsbad schwer verletzt. Ein 44-jähriger Opel-Lenker befuhr am Dienstagmorgen gegen 00.35 Uhr die Autobahn 8 von Pforzheim in Richtung Karlsruhe. In Höhe Karlsbad nahm er einen auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät war und fuhr auf diesen auf. Der Opel kam in der Folge auf dem linken Fahrstreifen und der Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde der 35-jährige Beifahrer im Opel schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie der 53-jährige Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Anna-Katrin Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell